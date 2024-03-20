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Чернов Иван Васильевич

Место рождения

сельцо Образцово

Дата рождения

28.12.1887

Дата смерти

18.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887

Отец: Чернов Василий Иванов

Мать: Чернова Евдокия Димитриева

сельцо Образцово
Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Чернова Анна Павловна

погост Бурхино
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

Рождение ребёнка
26.07.1919

Сын: Чернов Константин Иванович

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Чернов Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
15.01.1926

Сын: Чернов Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

с. Шубино Жирошкинской волости
Рождение ребёнка
28.09.1927

Сын: Чернов Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Романова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна

Смерть
18.01.1949
г. Перово
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