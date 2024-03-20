Чернов Иван Васильевич
Место рождениясельцо Образцово
Дата рождения28.12.1887
Дата смерти18.01.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887
Отец: Чернов Василий Иванов
сельцо Образцово
Бракосочетание
03.06.1913
Жена: Чернова Анна Павловна
погост Бурхино
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
Рождение ребёнка
26.07.1919
Сын: Чернов Константин Иванович
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
14.05.1924
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
15.01.1926
Сын: Чернов Иван Иванович
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
с. Шубино Жирошкинской волости
Рождение ребёнка
28.09.1927
Сын: Чернов Иван Иванович
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Романова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Анна Павловна
Смерть
18.01.1949
г. Перово