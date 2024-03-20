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Чернов Николай Иванович

Место рождения

Московская область, Михневский район, дер. Образцово

Дата рождения

14.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924

Отец: Чернов Иван Васильевич

Мать: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Варвара

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Варвара

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Варвара

Смерть
Неизвестно
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