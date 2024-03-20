Чернов Николай Иванович
Место рожденияМосковская область, Михневский район, дер. Образцово
Дата рождения14.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924
Отец: Чернов Иван Васильевич
Мать: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Варвара
Смерть
Неизвестно