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Чернова (Карельская) Анна Павловна

Место рождения

дер. Образцово

Дата рождения

04.02.1894

Дата смерти

25.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894

Отец: Карельский Павел Иванов

Мать: Карельская Пелагея Никитина

дер. Образцово
Крещение
05.02.1894
Иверская церковь Бурхина погоста Бронницкого уезда Московской губернии
Восприемники: Жирошкинской волости сельца Образцово крестьянский сын Иван Иванов и той же волости и деревни крестьянская жена Францишка Анатольева Неслуховская
Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Чернов Иван Васильевич

погост Бурхино
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1919

Сын: Чернов Константин Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Чернов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
15.01.1926

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

с. Шубино Жирошкинской волости
Рождение ребёнка
28.09.1927

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Романова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

Смерть
25.12.1959
г. Перово
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище
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