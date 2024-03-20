Чернова (Карельская) Анна Павловна
Место рождениядер. Образцово
Дата рождения04.02.1894
Дата смерти25.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894
дер. Образцово
Крещение
05.02.1894
Иверская церковь Бурхина погоста Бронницкого уезда Московской губернии
Восприемники: Жирошкинской волости сельца Образцово крестьянский сын Иван Иванов и той же волости и деревни крестьянская жена Францишка Анатольева Неслуховская
Бракосочетание
03.06.1913
погост Бурхино
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1919
Сын: Чернов Константин Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
14.05.1924
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
15.01.1926
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
с. Шубино Жирошкинской волости
Рождение ребёнка
28.09.1927
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Романова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
Смерть
25.12.1959
г. Перово
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище