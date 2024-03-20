Карельский Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 07.04.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Корельский Иван Емельянов
Мать: Марья Алексеева
Бракосочетание
02.02.1886
Ильинская церковь Погоста Бурхина
Рождение ребёнка
15.11.1886
Сын: Матвий Павлов
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
30.11.1887
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Чернова Анна Павловна
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
дер. Образцово
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
02.01.1909
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина
сельцо Образцово
Смерть
После 07.04.1926
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Причина смерти: Старость