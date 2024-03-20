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Карельский Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 07.04.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Корельский Иван Емельянов

Мать: Марья Алексеева

Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Карельская Пелагея Никитина

Ильинская церковь Погоста Бурхина
Рождение ребёнка
15.11.1886

Сын: Матвий Павлов

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
30.11.1887

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Чернова Анна Павловна

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

дер. Образцово
Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
02.01.1909

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Карельская Пелагея Никитина

сельцо Образцово
Смерть
После 07.04.1926
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Причина смерти: Старость
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