Корельский Иван Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти05.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Емельян Степанов
Мать: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Симеон Иванов
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Седова Марья Иванова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
14.09.1861
Мать ребёнка: Марья Алексеева
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артёмова Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Смерть
05.04.1899
сельцо Образцово
Причина смерти: от водянки