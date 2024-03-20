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Корельский Иван Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

05.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Емельян Степанов

Мать: Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карельский Михаил Иванов

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Симеон Иванов

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Седова Марья Иванова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
14.09.1861

Сын: Карельский Иван Иванов

Мать ребёнка: Марья Алексеева

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Карельский Павел Иванов

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артёмова Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Смерть
05.04.1899
сельцо Образцово
Причина смерти: от водянки
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