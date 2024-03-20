Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Алексеева

Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карельский Михаил Иванов

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Симеон Иванов

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Седова Марья Иванова

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Рождение ребёнка
14.09.1861

Сын: Карельский Иван Иванов

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Карельский Павел Иванов

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артёмова Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close