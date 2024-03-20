Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Симеон Иванов
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Седова Марья Иванова
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
Рождение ребёнка
14.09.1861
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артёмова Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Корельский Иван Емельянов