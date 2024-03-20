Карельская (Чичирова) Пелагея Никитина
Место рождениядер. Яковлевская, Рождественской волости Бронницкого уезда
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Чичиров Никита Афанасьев
дер. Яковлевская, Рождественской волости Бронницкого уезда
Бракосочетание
02.02.1886
Ильинская церковь Погоста Бурхина
Рождение ребёнка
15.11.1886
Сын: Матвий Павлов
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
30.11.1887
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Чернова Анна Павловна
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
дер. Образцово
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
02.01.1909
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов
сельцо Образцово
Смерть
После 1909