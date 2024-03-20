Карельская (Чичирова) Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карельская (Чичирова) Пелагея Никитина

Место рождения

дер. Яковлевская, Рождественской волости Бронницкого уезда

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Чичиров Никита Афанасьев

Мать: не указана

дер. Яковлевская, Рождественской волости Бронницкого уезда
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Карельский Павел Иванов

Ильинская церковь Погоста Бурхина
Рождение ребёнка
15.11.1886

Сын: Матвий Павлов

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
30.11.1887

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Чернова Анна Павловна

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

дер. Образцово
Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
02.01.1909

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Карельский Павел Иванов

сельцо Образцово
Смерть
После 1909
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