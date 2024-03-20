Романова (Чернова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти22.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Чернов Иван Васильевич
Мать: Чернова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.1988
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище