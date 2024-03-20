Романова (Чернова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Чернова) Зинаида Ивановна

Романова (Чернова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

22.10.1988

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Чернов Иван Васильевич

Мать: Чернова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.1988
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close