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Чернов Иван Иванович

Место рождения

Московская область, Михневский район, дер. Образцово

Дата рождения

28.09.1927

Дата смерти

01.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1927

Отец: Чернов Иван Васильевич

Мать: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Бракосочетание
04.01.1951

Жена: Чернова Зинаида Ивановна

Вешняковский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
02.11.1951

Сын: Чернов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Ивановна

Перово, Московская область
Смерть
01.04.1979
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище
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