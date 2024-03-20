Чернов Иван Иванович
Место рожденияМосковская область, Михневский район, дер. Образцово
Дата рождения28.09.1927
Дата смерти01.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1927
Отец: Чернов Иван Васильевич
Мать: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Бракосочетание
04.01.1951
Жена: Чернова Зинаида Ивановна
Вешняковский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
02.11.1951
Сын: Чернов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Ивановна
Перово, Московская область
Смерть
01.04.1979
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Никольское кладбище