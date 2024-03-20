(Чернова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Чернов Иван Васильевич

Мать: Чернова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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