Чернов Константин Иванович
Место рожденияМосковская область, Михневский район, дер. Образцово
Дата рождения26.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1919
Отец: Чернов Иван Васильевич
Мать: Чернова Анна Павловна
Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск
Смерть
Неизвестно