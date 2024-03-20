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Чернов Константин Иванович

Место рождения

Московская область, Михневский район, дер. Образцово

Дата рождения

26.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1919

Отец: Чернов Иван Васильевич

Мать: Чернова Анна Павловна

Московская область, Михневский район, дер. Образцово
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск
Смерть
Неизвестно
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