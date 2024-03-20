Чернова Евдокия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
Рождение ребёнка
03.02.1886
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.12.1887
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
27.03.1890
Сын: Чернов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1894
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елисеева Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Петр Васильев
Отец ребёнка: Чернов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно