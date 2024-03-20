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Чернов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Чернов Иван Иванов

Мать: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чернов Василий Васильев

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Чернов Симеон Васильев

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.12.1887

Сын: Чернов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
27.03.1890

Сын: Чернов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1894

Сын: Чернов Николай Васильев

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елисеева Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Петр Васильев

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева

Смерть
Неизвестно
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