Чернов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Чернов Иван Иванов
Мать: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
Рождение ребёнка
03.02.1886
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.12.1887
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
27.03.1890
Сын: Чернов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1894
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елисеева Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Петр Васильев
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Димитриева
Смерть
Неизвестно