Елисеева (Чернова) Аграфена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Чернова) Аграфена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

После 28.08.1988

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Муж

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чернов Василий Иванов

Мать: Чернова Евдокия Димитриева

Рождение ребёнка
28.07.1923

Дочь: Бирюк Мария Васильевна

Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров

Рождение ребёнка
13.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров

Лямцино, Жирошкинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Василий Егоров

Смерть
После 28.08.1988
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