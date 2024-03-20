Елисеева (Чернова) Аграфена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиПосле 28.08.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Чернов Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1923
Дочь: Бирюк Мария Васильевна
Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров
Рождение ребёнка
13.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Василий Егоров
Лямцино, Жирошкинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 28.08.1988