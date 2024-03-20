Чернов Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Чернов Василий Иванов
Бракосочетание
13.02.1905
Бурхино
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
05.07.1911
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно