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Чернов Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Чернов Василий Иванов

Мать: Чернова Евдокия Димитриева

Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Чернова Агриппина Егорова

Бурхино
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова

Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова

Рождение ребёнка
05.07.1911

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чернова Агриппина Егорова

дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно
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