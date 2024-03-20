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Чернов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834

Отец: Иван Семенов

Мать: Праскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Чернов Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чернов Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Александрова

Смерть
Неизвестно
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