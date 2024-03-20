Чернов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1833 и 1834
Отец: Иван Семенов
Мать: Праскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чернов Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Александрова
Смерть
Неизвестно