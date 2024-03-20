Чернов Николай Васильевич
Место рожденияс. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Дата рождения27.03.1890
Дата смерти09.06.1890
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1890
Отец: Чернов Василий Иванов
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Крещение
28.03.1890
Иверская церковь Бурхина погоста
Восприемники: Сын города Бронниц мещанина Петра Федорова Часоводцева Иван Петров Часоводцев и Жирошкинской воЕкатерина Ивановалости с. Образцова крестьянская жена
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_292/?sphrase_id=307009 | Ед.хр. № 292, 1890 | Фонд: | № 203 , «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ ДИКАСТЕРИЯ, Г. МОСКВА. (1723-1744) | МОСКОВСКАЯ ДУХОВ... Показать все
Смерть
09.06.1890
Причина смерти: от поноса