Чернов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Николай Васильевич

Чернов Николай Васильевич

Место рождения

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии

Дата рождения

27.03.1890

Дата смерти

09.06.1890

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1890

Отец: Чернов Василий Иванов

Мать: Чернова Евдокия Димитриева

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Крещение
28.03.1890
Иверская церковь Бурхина погоста
Восприемники: Сын города Бронниц мещанина Петра Федорова Часоводцева Иван Петров Часоводцев и Жирошкинской воЕкатерина Ивановалости с. Образцова крестьянская жена
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_292/?sphrase_id=307009 | Ед.хр. № 292, 1890 | Фонд: | № 203 , «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ ДИКАСТЕРИЯ, Г. МОСКВА. (1723-1744) | МОСКОВСКАЯ ДУХОВ... Показать все
Смерть
09.06.1890
Причина смерти: от поноса
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close