Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиДо 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чернов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов
Смерть
До 1887