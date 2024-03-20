Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

До 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Чернов Василий Иванов

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чернов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванов

Смерть
До 1887
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