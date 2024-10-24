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Смуров Ефим Алексеевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.02.1824

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1824

Отец: Смуров Алексей Кузьмич

Мать: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 01.02.1824 по 1859
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.10.1846

Жена: Наталья Васильевна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: (Смурова) Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1849

Сын: Смуров Федор Ефимович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.04.1851

Жена: Смурова Александра Антоновна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.07.1852

Жена: Смурова Елена Леонтьевна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1853

Дочь: (Смурова) Гликерия Ефимовна

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1854

Дочь: (Смурова) Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1855

Сын: Смуров Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1857

Сын: Смуров Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1859
Рождение ребёнка
18.02.1860

Дочь: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Смуров Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1864
Рождение ребёнка
07.07.1864

Сын: Смуров Прокофий Ефимович

Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна

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