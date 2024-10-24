Смуров Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1824
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1824
Отец: Смуров Алексей Кузьмич
Место жительства
С 01.02.1824 по 1859
Бракосочетание
20.10.1846
Жена: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: (Смурова) Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1849
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Бракосочетание
23.04.1851
Бракосочетание
06.07.1852
Жена: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.05.1853
Дочь: (Смурова) Гликерия Ефимовна
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.08.1854
Дочь: (Смурова) Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.08.1855
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.09.1857
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Место жительства
С 1859
Рождение ребёнка
18.02.1860
Дочь: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна
Смерть
До 1864
Рождение ребёнка
07.07.1864
Мать ребёнка: Смурова Елена Леонтьевна