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Смуров Михаил Ефимович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1857

Отец: Смуров Ефим Алексеевич

Мать: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Смуров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Анисия Яковлевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Смурова Анисия Яковлевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Анисия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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