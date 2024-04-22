Смуров Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1857
Отец: Смуров Ефим Алексеевич
Мать: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.10.1885
Сын: Смуров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Смурова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1888
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Смурова Анисия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смурова Анисия Яковлевна
Смерть
Неизвестно