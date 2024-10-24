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Смурова Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Леонтий Карпович

Мать: Марья Петровна

Бракосочетание
06.07.1852

Муж: Смуров Ефим Алексеевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1853

Дочь: (Смурова) Гликерия Ефимовна

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1854

Дочь: (Смурова) Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1855

Сын: Смуров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1857

Сын: Смуров Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1860

Дочь: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Смуров Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1864

Сын: Смуров Прокофий Ефимович

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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