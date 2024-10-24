Смурова Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Леонтий Карпович
Мать: Марья Петровна
Бракосочетание
06.07.1852
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1853
Дочь: (Смурова) Гликерия Ефимовна
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1854
Дочь: (Смурова) Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1855
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1857
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
18.02.1860
Дочь: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1864
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно