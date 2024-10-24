Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения18.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860
Отец: Смуров Ефим Алексеевич
Мать: Смурова Елена Леонтьевна
Бракосочетание
30.01.1887
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Дмитриева (Терентьева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Терентьев Алексей Васильевич
Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Терентьев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Терентьев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно