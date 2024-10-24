Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860

Отец: Смуров Ефим Алексеевич

Мать: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Терентьев Алексей Васильевич

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Дмитриева (Терентьева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Терентьев Алексей Васильевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Терентьев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Терентьев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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