Терентьев Алексей Васильевич
Место рожденияд. Река (Бабачи)
Дата рождения05.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852
Бракосочетание
30.01.1887
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Дмитриева (Терентьева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна
Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Терентьев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно