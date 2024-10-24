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Терентьев Алексей Васильевич

Место рождения

д. Река (Бабачи)

Дата рождения

05.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852

Отец: Терентьев Василий Алексеевич

Мать: Терентьева Прасковья Тарасовна

Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Дмитриева (Терентьева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Терентьев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Терентьева (Смурова) Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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