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Терентьева Прасковья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Терентьева) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Терентьев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.03.1852

Сын: Терентьев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Терентьева) Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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