Терентьева Прасковья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Терентьева) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1848
Сын: Терентьев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1852
Сын: Терентьев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Терентьева) Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Терентьев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно