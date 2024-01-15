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Терентьев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Терентьев Алексей Терентьевич

Мать: Терентьева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Терентьев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Терентьев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна

д. Река
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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