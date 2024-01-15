Терентьев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Терентьев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Терентьев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна
д. Река
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Терентьева Прасковья Тарасовна
Смерть
Неизвестно