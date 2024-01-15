Терентьева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Терентьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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