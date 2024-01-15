Терентьева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Терентьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Терентьев Алексей Терентьевич
Смерть
Неизвестно