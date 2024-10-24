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Терентьев Алексей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Терентьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Терентьева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Терентьева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна

Место жительства
1848
Смерть
Неизвестно

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