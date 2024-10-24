Терентьев Алексей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Терентьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Терентьева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Терентьева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Терентьева Анна Петровна
Место жительства
1848
Смерть
Неизвестно