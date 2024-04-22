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Смуров Андрей Ефимович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1855

Отец: Смуров Ефим Алексеевич

Мать: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1877

Жена: Смурова Елизавета Богдановна

Рождение ребёнка
30.01.1878

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1883

Сын: Смуров Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Смуров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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