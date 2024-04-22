Смуров Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1855
Отец: Смуров Ефим Алексеевич
Мать: Смурова Елена Леонтьевна
Бракосочетание
21.01.1877
Рождение ребёнка
30.01.1878
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна
Рождение ребёнка
16.01.1883
Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Смуров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Смурова Елизавета Богдановна
Смерть
Неизвестно