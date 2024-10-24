Смурова Елизавета Богдановна (Ивановна)
Место рожденияд. Чухновы Лединки
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти20.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смурова) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Бракосочетание
21.01.1877
Рождение ребёнка
30.01.1878
Дочь: (Смурова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Смурова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
16.01.1883
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
20.11.1887
Сын: Смуров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: (Смурова) Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович
Смерть
20.01.1913
Причина смерти: воспаление легких