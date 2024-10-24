Смурова Елизавета Богдановна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Елизавета Богдановна (Ивановна)

Место рождения

д. Чухновы Лединки

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

20.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смурова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Смуров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
30.01.1878

Дочь: (Смурова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Смурова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
16.01.1883

Сын: Смуров Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1887

Сын: Смуров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: (Смурова) Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Смуров Андрей Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.01.1913
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: воспаление легких

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