Смуров Прокофий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смуров Ефим Алексеевич
Мать: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна
Рождение ребёнка
01.01.1891
Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна
Рождение ребёнка
05.03.1893
Сын: Смуров Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна
Рождение ребёнка
13.07.1895
Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смурова Марфа Мокиевна
Смерть
Неизвестно