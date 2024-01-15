Смуров Прокофий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смуров Прокофий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смуров Ефим Алексеевич

Мать: Смурова Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Смуров Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1893

Сын: Смуров Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Смуров Илья Прокофьевич

Мать ребёнка: Смурова Марфа Мокиевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Марфа Мокиевна

Смерть
Неизвестно
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