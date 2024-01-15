Смурова Марфа Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмурова Марфа Мокиевна

Смурова Марфа Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

07.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Смуров Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1893

Сын: Смуров Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Смуров Илья Прокофьевич

Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Прокофий Ефимович

Смерть
07.03.1904
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: в родах
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close