Смурова Марфа Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти07.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1891
Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1893
Сын: Смуров Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович
Рождение ребёнка
13.07.1895
Отец ребёнка: Смуров Прокофий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1904
Причина смерти: в родах