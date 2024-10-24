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Смуров Трофим Ефимович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Смуров Ефим Алексеевич

Мать: Смурова Елена Леонтьевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Бракосочетание
18.01.1882

Жена: Смурова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1882

Сын: Смуров Петр Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1884

Сын: Смуров Николай Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Смуров Семен Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Смуров Иван Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1897

Сын: Смуров Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Смуров Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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