Смуров Трофим Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1863
Отец: Смуров Ефим Алексеевич
Мать: Смурова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смуров Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Бракосочетание
18.01.1882
Жена: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1882
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1884
Сын: Смуров Николай Трофимович
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1890
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1894
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1897
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Смуров Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Смурова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно