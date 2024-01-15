Смурова Анна Васильевна
Место рожденияОвинец
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1882
Рождение ребёнка
?.12.1882
Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович
Рождение ребёнка
03.05.1884
Сын: Смуров Николай Трофимович
Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смуров Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович
Смерть
Неизвестно