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Смурова Анна Васильевна

Место рождения

Овинец

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Овинец
Бракосочетание
18.01.1882

Муж: Смуров Трофим Ефимович

Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Смуров Петр Трофимович

Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1884

Сын: Смуров Николай Трофимович

Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Смуров Трофим Ефимович

Смерть
Неизвестно
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