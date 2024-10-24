Смуров Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмуров Николай Трофимович

Смуров Николай Трофимович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.05.1884

Дата смерти

02.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884

Отец: Смуров Трофим Ефимович

Мать: Смурова Анна Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.04.1912

Жена: Смурова Екатерина Георгиевна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1913

Дочь: (Смурова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Екатерина Георгиевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.03.1944
Причина смерти: Сыпной тиф

Мы используем куки для улучшения работы сайта.