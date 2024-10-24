Смуров Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения03.05.1884
Дата смерти02.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884
Отец: Смуров Трофим Ефимович
Мать: Смурова Анна Васильевна
Бракосочетание
25.04.1912
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1913
Дочь: (Смурова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Смурова Екатерина Георгиевна
Смерть
02.03.1944
Причина смерти: Сыпной тиф