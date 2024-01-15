Смурова Евдокия Даниловна
Место рожденияЭкономическая вотчина, д. Дубровка
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти17.01.1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Данила Федорович
Экономическая вотчина, д. Дубровка
Бракосочетание
17.09.1812
Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1814
Сын: Смуров Харитон Алексеевич
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1815
Сын: Смуров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
24.08.1821
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1824
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
13.10.1826
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
22.05.1828
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
11.11.1829
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
06.08.1832
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Трошково
Смерть
17.01.1851
Радовье, Россия
Причина смерти: от старости