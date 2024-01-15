Смурова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Евдокия Даниловна

Место рождения

Экономическая вотчина, д. Дубровка

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

17.01.1851

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Данила Федорович

Мать: не указана

Экономическая вотчина, д. Дубровка
Бракосочетание
17.09.1812

Муж: Смуров Алексей Кузьмич

Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1814

Сын: Смуров Харитон Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1815

Сын: Смуров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1821

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1824

Сын: Смуров Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1826

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1828

Сын: Смуров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Смуров Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1832

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково
Смерть
17.01.1851
Радовье, Россия
Причина смерти: от старости
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