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Смуров Николай Алексеевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1815

Отец: Смуров Алексей Кузьмич

Мать: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1841

Сын: Смуров Никандр Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1845

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1847

Сын: Смуров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Смуров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1850

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1853

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1855

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1857

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Радовье
Смерть
Неизвестно
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