Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1839
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1841
Сын: Смуров Никандр Николаевич
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1844
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1845
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1847
Сын: Смуров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1849
Сын: Смуров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1850
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1853
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1855
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1857
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно