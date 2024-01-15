Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Евдокия (Авдотья) Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Смуров Николай Алексеевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1841

Сын: Смуров Никандр Николаевич

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1845

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1847

Сын: Смуров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Смуров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1850

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1853

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1855

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1857

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Смуров Николай Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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