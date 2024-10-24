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Смуров Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

14.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Смуров Кузьма Герасимович

Мать: Смурова Ирина Ивановна

Бракосочетание
17.09.1812

Жена: Смурова Евдокия Даниловна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1814

Сын: Смуров Харитон Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1815

Сын: Смуров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1821

Дочь: (Смурова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1824

Сын: Смуров Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1826

Дочь: (Смурова) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1828

Сын: Смуров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Смуров Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1832

Дочь: (Смурова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.12.1856
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от простуды

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