Смуров Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти14.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Смуров Кузьма Герасимович
Мать: Смурова Ирина Ивановна
Бракосочетание
17.09.1812
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1814
Сын: Смуров Харитон Алексеевич
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
01.12.1815
Сын: Смуров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
24.08.1821
Дочь: (Смурова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
01.02.1824
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
13.10.1826
Дочь: (Смурова) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
22.05.1828
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
11.11.1829
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
06.08.1832
Дочь: (Смурова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Даниловна
Смерть
14.12.1856
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от простуды