Смурова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти23.03.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Смуров Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Смуров Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
24.02.1814
Сын: Смуров Федот Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Смерть
23.03.1856
Причина смерти: от старости