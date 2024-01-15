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Смурова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

23.03.1856

Пол

Женский

Отец

До 1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Смуров Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Смуров Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Смуров Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Смуров Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
24.02.1814

Сын: Смуров Федот Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.03.1856
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости
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