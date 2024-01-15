Смуров Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Смуров Кузьма Герасимович
Мать: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1824
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1826
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно