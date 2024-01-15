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Смуров Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Смуров Кузьма Герасимович

Мать: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Смуров Платон Иванович

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1824

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1826

Сын: Смуров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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