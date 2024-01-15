Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Смуров Платон Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.06.1824

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1826

Сын: Смуров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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