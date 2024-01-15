Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.06.1824
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
06.11.1826
Отец ребёнка: Смуров Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смуров Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно