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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Новоселья, Вшельской волости, Лужского уезда, И. Андреева о продаже дома. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О перечислении крестьянина д. Новоселье, Вшельской волости, Лужского уезда, И. Степанова в д. Малые Ровницы. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По ходатайству крестьян д. Новоселье Вшельской волости Лужского уезда о сложении части выкупных платежей. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2392Новоселье, д. вл.при колодцах704422101106Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоселье д.885 стан3237 участок26посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59388Новосельедеревня58°10'00"29°50'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422306д Новосельедеревня