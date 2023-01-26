деревня Новоселье, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новоселье

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Новоселья, Вшельской волости, Лужского уезда, И. Андреева о продаже дома. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О перечислении крестьянина д. Новоселье, Вшельской волости, Лужского уезда, И. Степанова в д. Малые Ровницы. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По ходатайству крестьян д. Новоселье Вшельской волости Лужского уезда о сложении части выкупных платежей. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2392Новоселье, д. вл.при колодцах704422101106Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Новоселье д.885 стан3237 участок26посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59388Новосельедеревня58°10'00"29°50'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422306д Новосельедеревня

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