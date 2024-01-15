Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Смуров Ефим Алексеевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1849

Сын: Смуров Федор Ефимович

Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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