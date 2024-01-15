Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1846
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1849
Отец ребёнка: Смуров Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно