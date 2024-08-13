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Кобляков Трофим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кобляков Севастьян Трофимович

Мать ребёнка: Коблякова ...

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кобляков Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Коблякова ...

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Коблякова ...

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кобляков Анисим Трофимович

Мать ребёнка: Коблякова ...

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кобляков Устин Трофимович

Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кобляков Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна

Смерть
1786

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