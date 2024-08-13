Кобляков Трофим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кобляков Севастьян Трофимович
Мать ребёнка: Коблякова ...
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Коблякова ...
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Коблякова ...
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кобляков Анисим Трофимович
Мать ребёнка: Коблякова ...
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кобляков Устин Трофимович
Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кобляков Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Коблякова Евдокия Стефановна
Смерть
1786