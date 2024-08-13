Коблякова ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кобляков Севастьян Трофимович
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кобляков Анисим Трофимович
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Смерть
Неизвестно