Коблякова ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кобляков Севастьян Трофимович

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кобляков Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кобляков Анисим Трофимович

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Смерть
Неизвестно

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