Кобляков Севастьян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кобляков Трофим Никитич
Мать: Коблякова ...
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кобляков Харитон Севастьянович
Мать ребёнка: Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
1767
Рождение ребёнка
1771
Рождение ребёнка
1780