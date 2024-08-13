Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кобляков Трофим Никитич

Мать: Коблякова ...

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Кошкина) Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кошкин Никита Стефанович

Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Кошкина) Улита Стефановна

Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошкин Савва Стефанович

Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич

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