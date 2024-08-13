Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кобляков Трофим Никитич
Мать: Коблякова ...
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Кошкина) Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Кошкина) Улита Стефановна
Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кошкин Стефан Кузьмич