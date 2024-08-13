Кошкин Никита Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кошкин Карп Никитич
Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кошкин Семен Никитич
Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Кошкина) Агафья Никитична
Мать ребёнка: Кошкина Марфа
Смерть
1833