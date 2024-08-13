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Кошкин Никита Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кошкин Стефан Кузьмич

Мать: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кошкин Карп Никитич

Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кошкин Трофим Никитич

Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Семен Никитич

Мать ребёнка: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Кошкина) Агафья Никитична

Мать ребёнка: Кошкина Марфа

Смерть
1833

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