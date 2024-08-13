Кошкин Стефан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кошкин Кузьма Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Кошкина) Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Кошкина) Улита Стефановна
Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна
Смерть
1820