Кошкин Стефан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Стефан Кузьмич

Кошкин Стефан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кошкин Кузьма Яковлевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Кошкина) Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кошкин Никита Стефанович

Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Кошкина) Улита Стефановна

Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошкин Савва Стефанович

Мать ребёнка: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Смерть
1820

Мы используем куки для улучшения работы сайта.