Кошкин Савва Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Кошкина) Марфа Саввична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Кошкина) Евдокия Саввична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кошкин Роман Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кошкин Петр Саввич
Мать ребёнка: не указана