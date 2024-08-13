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Кошкин Савва Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кошкин Стефан Кузьмич

Мать: Кошкина (Коблякова) Анисья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Кошкина) Марфа Саввична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Кошкина) Евдокия Саввична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кошкин Роман Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Петр Саввич

Мать ребёнка: не указана

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